“ورقة التوت الأخيرة”.. هل تصلح قرارات البشير ما أفسده الدهر؟

2019/02/24 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدار أكثر من ساعتين من مساء أمس الجمعة الموافق 22 من (فبراير/شباط)، كان على السودانيين أن يحبسوا أنفاسهم بترقب وقلق بديهي

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