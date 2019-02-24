طفل سنجار يروي تفاصيل بشعة في جيب الخلافة الأخير

2019/02/24 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشار الطفل الإيزيدي الى صور معلقة خلفه "رأيت هؤلاء في باغوز لكنني أنا وسعاد فقط خرجنا من هناك".

وكنان فرد من عائلة حجي حمي التي اختطف تنظيم داعش 77 فردا من عائلته، ولايزال 39 منهم في يد التنظيم.

ويقول حجي حمي لكوردستان24 "شاهدت أفرادا من عائلتي في مقاطع فيديو على مواقع التواصل، أطالب حكومة كوردستان والحكومة العراقية بأن يساعدونا لاستعادتهم".

وتعرض الايزيديون لأعمال وحشية وعمليات إعدام جماعي على يد داعش بعد اجتياح سنجار مما أجبر مئات الآلاف من الأقلية العرقية على الفرار من ديارهم بينما تقطعت السبل بالآخرين.

وتاجر داعش بالنساء الايزيديات في سوق النخاسة واستعبد الكثير منهم فيما اجبر الاطفال على اعتناق الديانة الاسلامية واعدم الرجال.

وأقرت الأمم المتحدة بان تنظيم داعش ارتكب إبادة جماعية ضد الجماعة الدينية، كما دعت المنظمة الاممية الأسرة الدولية إلى التحرك لإنقاذ آلاف الايزيديين بينهم نساء من قبضة التنظيم في كل من سوريا والعراق.

تقرير ماهر شنكالي

تحرير سوار أحمد

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