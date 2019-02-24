محاولة اختطاف طائرة بنغلاديشية متوجهة إلى دبي

2019/02/24 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلن تلفزيون بنغلادش، الأحد، أن طائرة كانت متوجهة إلى مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تعرضت لمحاولة خطف، قبل أن تنفذ هبوطا اضطراريا.وقال موقع “خليج تايمز” إن الطائرة تابعة لخطوط بيمان بنغلادش الجوية، وكانت في رحلة من العاصمة داكا إلى دبي، قبل أن تنفذ هبوطا اضطراريا في مطار شاه أمانات […]

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