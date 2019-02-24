العثور على 265 عبوة في الفلوجة

2019/02/24 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس عثرت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، على 265 عبوة مختلفة الانواع والاحجام في الفلوجة شرقي محافظة الانبار.وقالت الاستخبارات في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (24 شباط 2019)، ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة 41، تمكنت من الوصول الى مخبأ للعبوات الناسفة […]

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