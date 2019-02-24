نجم القوة الجوية مطلوب في الدوري التركي

2019/02/24 | 17:02

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شفق نيوز/ تلقى لاعب القوة الجوية، محمد قاسم (23 عاما) عرضا احترافيا من كونيا سبور التركي، الذي يرغب في ضمه بداية من الصيف المقبل.وبحسب موقع كورة فان قاسم مازال يدرس العرض المقدم له دون تعجل في اتخاذ القرار النهائي.وبين أن قاسم يتطلع لتمثيل المنتخب العراقي، بعد أن لفت أنظار المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، والذي وضعه ضمن خياراته للفترة المقبلة، وبالتالي لن يتعجل في الرد على كونيا سبور.وأشار إلى أن محمد قاسم، يمتلك مواصفات مهارية عالية ولديه إمكانيات جيدة وبالتالي من المتوقع أن تصل له عروض أخرى.يشار إلى أن محمد قاسم، برز نجمه الموسم الماضي مع فريق نفط الوسط، ليضمه القوة الجوية، قبل بداية الموسم الحالي.

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