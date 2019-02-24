الرياض تعلق رسمياً على الأوامر الملكية الأخيرة وعلاقتها بمقتل خاشقجي

2019/02/24 | 17:04

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(المستقلة)… علقت الحكومة السعودية، على الأوامر الملكية بشأن تعيين الأميرة ريما بنت بندر، كأول سفيرة في تاريخ المملكة، وعلاقتها بمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

ونفت الحكومة السعودية إن كان تعيين الأمير ريم بنت بندر له أي علاقة بمقتل خاشقجي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمرا ملكيا باسم خادم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدره ولي العهد محمد بن سلمان بصفته نائبا عن الملك ويقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

وأعلن النائب العام السعودي، في تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.



(النهاية)

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