مسيرة تطالب برحيل أبو مازن وأخرى لحركة فتح تدعو للالتفاف حول الوحدة الفلسطينية

2019/02/24 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظمت حركة فتح في الخليل وقفة جماهيرية تأييدا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وردا على التجمع المناهض الذي أقيم في مدينة غزة والداعي إلى رحيله.

وأشار بيان لحركة فتح إلى أن هذه الوقفات تأتي في ظل الهجمة التي يتعرض لها الرئيس عباس من قبل حكومة الاحتلال وأطراف داخلية تعمل لصالح أجندات خارجية، على حد قول البيان.

ودعت الحركة إلى الوقوف بجانب الرئيس لإفشال كافة المخططات الرامية لضرب القضية الفلسطينية وتصفيتها.

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