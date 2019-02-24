صالح يبحث مع رئيس وزراء التشيك التطورات والأحداث العربية والدولية

2019/02/24 | 17:07

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بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، مع رئيس وزراء التشيك اندريه بابيش، التطورات والأحداث على الصعيدين العربي والدولي.

وجاء في بيان أوردته رئاسة الجمهورية، وتلقت "بغداد اليوم" نسخة منه، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، بحث عصر اليوم في مقر اقامته بشرم الشيخ، مع رئيس وزراء التشيك اندريه بابيش، الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".

وأكد صالح، وفقاً للبيان، على أهمية "تعزيز علاقات التعاون بين العراق والتشيك وسبل تمتينها بما يرسخ اواصر الصداقة بين الشعبين".

وأعرب رئيس الجمهورية، عن حرص العراق وتطلعه إلى "إعادة اعمار المدن المتضررة"، لافتاً إلى "أهمية مشاركة التشيك ومساهمتها في مشاريع تطوير البنى التحتية والتنمية الاقتصادية".

من جانبه، اشاد بابيش بدور الرئيس العراقي، في "تعزيز مكانة العراق دولياً"، مؤكداً حرص بلاده ووقوفها إلى "جانب العراق ومساعدته في المجالات كافة".

بغداد اليوم- بغداد

نفى مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد (24 شباط 2019)، ترشيح الأخير لـ "حليم سلمان" ليكون رئيساً لشبكة الاعلام العراقي، خلفاً لمجاهد أبو الهيل، الذي اقيل من المنصب صباح اليوم.

وقال مصدر مسؤول في المكتب، ف

بغداد اليوم-بغداد

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الأحد، 24 شباط، 2019، مجلس امناء شبكة الإعلام العراقي، فيما دعا لحل الاشكالات القائمة في شبكة الاعلام بعيداً عن الصراعات.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول، أن الأخير &quo

بغداد اليوم- كردستان

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صالح عمر، الأحد (24 شباط 2019) وجود "تقارب" جديد بين الديمقراطي والاتحاد الوطني "اليكتي"، بعد تبادل الرسائل بين كل من زعيم الديمقراطي مسعود بارزاني ونائب الامين ال

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