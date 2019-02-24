علماء يحذرون من استخدام الهاتف اثناء تناول الطعام

2019/02/24 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دراسة اجراها مجموعة من العلماء بتنسيق بين جامعتين في البرازيل وهولندا،من مخاطر استخدام الهاتف أثناء تناول وجبات اليوم الرئيسية على الصحة.

وذكرت صحيفة الديلي ميل

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