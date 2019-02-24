نائب عن سائرون: السيد مقتدى الصدر في حالة صحية مستقرة ولا يعرف سبب غيابه الا هو

2019/02/24 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة سائرون غايب العميري، عن استقرار صحة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

وقال العميري لوكالة {الفرات نيوز} انه" لا صحة لأنباء خضوع السيد مقتدى الصدر الى عملية جراحية"، موضحاً ان" غيابه عن الساحة خلال هذه الفترة الأخيرة هو اعرف فقط بهذا الغياب".وأشار الى انه" لا يوجد أحد ينوب عنه ليصرح عن سبب هذا الغياب ولكن حالته الصحية مستقرة"، مؤكداً ان" السيد مقتدى الصدر حالياً خارج العراق ولكن ليس لغرض العلاج".وكانت انباء قد تحدثت أمس السبت، عن دخول زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى احدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت لإجراء عملية جراحية تتمثل باستئصال البنكرياس.انتهى

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