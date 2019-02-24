شنيشل: فرصتنا سانحة لعبور الحدود غداً

2019/02/24 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال مدرب نفط الوسط راضي شنيشل إن مباراة غدٍ الإثنين أمام الحدود ستكون فرصة للانتقال إلى مركز متقدم مؤكدًا أن فريقه يبحث عن النقاط الثلاث في ختام المرحلة الأولى من الدوري.

وأضاف شنيشل في تصريحات صحفية المباراة ستكون في ملعبنا، وبالتالي الفرصة سانحة لفريقنا لإنهاء المرحلة الأولى في مركز أفضل، لاسيما وأن الفترة الماضية شهدت تراجع الفريق في الترتيب، وكانت مهمتنا تصحيح المسار".وأضاف: "جميع المباريات مهمة ومحصلة كل مباراة في الدوري هي ثلاث نقاط، بعض المباريات تكون نقاطها مؤثرة وفريق الحدود منافس قريب منا في لائحة الترتيب وبالتالي النقاط الثلاث ستكون مهمة لاسيما وأن المباراة جاءت في نهاية المرحلة الأولى".وأوضح: "الفريق يواصل تحضيراته وهناك رغبة واندفاع من اللاعبين لتحقيق نتيجة مميزة قبل توقف المنافسات، مع أن الفريق يملك مباراة مؤجلة أمام النفط، الذي يتقدم علينا بفارق نقطة واحدة".يشار إلى أن نفط الوسط يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة وبذات الرصيد يحتل الحدود المركز التاسع.انتهى

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