2019/02/24 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي ،الأحد، عن قيام القوات الامريكية باستقطاب إعداد من القيادات الداعشية لتدريبهم تمهيدا لزجهم في تشكيلات وحشود في بعض المناطق.وقال البلداوي ان ” أمريكا تعمل على استقطاب اعداد من القيادات الارهابية الداعشية المطلوبة للقوات الامنية العراقية من التي لديها ولاء وتبعية كاملة ل‍واشنطن واجنداتها”، مبينا ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح: القوات الأمريكية تقوم باستقطاب القيادات الداعشية لزجهم في بعض المناطق alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: القوات الأمريكية تقوم باستقطاب القيادات الداعشية لزجهم في بعض المناطق) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: القوات الأمريكية تقوم باستقطاب القيادات الداعشية لزجهم في بعض المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).