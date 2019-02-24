2019/02/24 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف رئيس مجلس محافظة النجف خضير الجبوري، عن توفير القوات الأميركية ملاذات أمنة للمجموعات الإرهابية في المحافظة.وقال الجبوري ان “الأشخاص الذين استشهدوا على يد عصابات داعش الإجرامية في النخيب والثرثار هم من أهالي محافظة النجف من المدنيين العزل”، مؤكدا ان “القوات الأميركية توفر ملاذات أمنة لحماية العناصر الإرهابية التي نفذت عمليات القتل بحق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف: القوات الأمريكية توفر ملاذات أمنة للمجموعات الإرهابية في المحافظة alansaar.

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