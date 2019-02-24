بالفيديو.. اختصاصية فنون علاجية: منهج فيلدينكرايس يخفف الإجهاد العضلي والتوتر

2019/02/24 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت بترا البرغوثي أخصائية الفنون العلاجية ومنهج فيلدينكرايس، إنَّ هذا المنهج هو منهج شمولي یتعامل مع كامل الشخصیة، إذ هو نظام یتعامل مع كافة الأنظمة التي تعمل في الجسد.

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