الداخلية: ضبط مزيِّف عملة بحوزته أكثر من 7 آلاف دولار أمريكي في بغداد

2019/02/24 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على مزيِّف عملة بحوزته أكثر من 7 آلاف دولار أمريكي بجانب الرصافة في بغداد.

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