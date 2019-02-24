القبض على مسؤول شرطة تنظيم داعش قادماً من تركيا غربي الموصل

2019/02/24 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، القبض على مسؤول شرطة تنظيم داعش، فيما اشارت الى أنه كان قادماً من تركيا.وذكرت المديرية في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، أنه "بعملية استخبارية نوعية تميزت بالدقة، تمكن ابطال مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 من القبض على احد الارهابيين الخطرين والمكنى بأبو عبد العزيز والذي كان يعمل مسؤولا عن ما تسمى (الشرطة الاسلامية) بعد هروبه من العراق اثناء معارك التحرير".وأضافت، أن "الإرهابي دخل العراق من تركياً عبر طريق محافظة دهوك"، لافتة الى أنه "تم الايقاع به من خلال كمين محكم نصب له في ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر في الموصل".وأشار البيان، الى أن "أبو عبد العزيز، يعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

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