2019/02/24 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفن الصيد تحترق في الحوض الجاف الصغير في جاكرتا شرارة لحام واحدة في المكان الخطأ كانت كفيلة بإحداث حريق هائل في حوض صغير لبناء السفن

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