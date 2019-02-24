السعوديتان الهاربتان في هونغ كونغ: مقتل خاشقجي زاد من مخاوفنا

2019/02/24 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشقيقتان السعوديتان العالقتان في هونغ كونغ بعد محاولة الفرار من المملكة، أنهما تخافان أن يتعرضا للاختطاف.وقالت إحدى الفتاتين في حوار صوتي مع "بي بي

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