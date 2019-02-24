2019/02/24 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول من بنجلاديش، إن رحلة الطيران المتجهة إلى دبي هبطت اضطراريا في تشيتاغونغ بعد محاولة خطفها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هبوط اضطراري لرحلة طيران متجهة من بنجلاديش إلى دبي بعد محاولة خطفها قناة الغد.

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