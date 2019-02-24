مصير بقايا داعش والقوات الأمريكية

2019/02/24 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن يكون العراق مقرا للقوات الأمريكية المنسحبة من سوريا، بل معبر وممر فقط وهى فى الطريق إلى العودة، هذا ما أكده رئيس

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