الصين حولت إقليم تشينغيانغ إلى مختبر رقابة ومحور إبادة ثقافية

2019/02/24 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عنونت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحيتها، التي اهتمت بموضوع أقلية الإيغور في شمال- غرب الصين أكثر من أي صحيفة أخرى، بـ”كيف حولت الصين

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