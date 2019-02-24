الكعبي يوجه بانتخاب رئيس مؤقت “جديد” لشبكة الإعلام العراقي

2019/02/24 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الأحد، اللجنة الثقافية النيابية بانتخاب رئيس مؤقت جديد لإدارة شبكة الإعلام العراقي، خَلفا لمجاهد أبو الهيل.وقال بيان المكتب الإعلامي للنائب الأول، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم، (24 شباط 2019) أن الكعبي شدد على ” وجوب انتخاب رئيس باستطاعته مواجهة تحديات المرحلة المقبلة […]

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