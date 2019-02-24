2019/02/24 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، طرحها قانون المحكمة الاتحادية للقراءة والتصويت بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، فيما بينت أن القراءة التي جرت على القانون في الدورات السابقة سيتم إلغاءها وإعادتها من جديد.وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “قانون المحكمة الاتحادية يحتاج إلى إعادة تطوير وقراءة والأخذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تعطيله لسنوات.. هل سيرى قانون المحكمة الاتحادية النور في الفصل التشريعي الجديد؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تعطيله لسنوات.. هل سيرى قانون المحكمة الاتحادية النور في الفصل التشريعي الجديد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).