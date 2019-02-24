عزام الأحمد يتهم حماس بمحاولة إضعاف القيادة لتمرير صفقة القرن

2019/02/24 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، الأحد، الكل الوطني إلى اتخاذ مواقف حاسمة وواضحة إزاء كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وقال الأحمد، للإذاعة الرسمية، إن “الأمور لم تعد تحتمل عدم الوضوح في المواقف، خاصة إزاء ما تقوم به حركة حماس والمتآمرون معها بالتحريض على الرئيس محمود عباس ومحاولتها أن تكون بديلا لمنظمة التحرير”.

وأضاف أن “الرئيس محمود عباس وقف بصلابة أمام إدارة ترامب وإسرائيل ومحاولتها سرقة أموال الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية في الوقت الذي ما زالت فيه حماس تحاول أن تكون بديلا للمنظمة ومنذ اليوم الأول لتأسيسها”.

وتابع الأحمد، أن “شعبنا انتزع تمثيل منظمة التحرير له بدماء الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى، الأمر الذي يحتم علينا فضح ما تريده حماس سيما في هذه المرحلة بعد ما يسمى بصفقة القرن”.

واتهم الأحمد حركة حماس بمحاولة إضعاف منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية لتمرير صفقة القرن، مشددا على أن “كل المؤامرات التي مرت علينا رُفضت، وقيادتُنا وشعبُنا قادرون على افشال المخطط الأمريكي- الإسرائيلي، ومحاولات تمريره سواء في الساحة الفلسطينية أو الساحة العربية”.

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