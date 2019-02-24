2019/02/24 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، حقيقة ما تردد حول شراء سالم الشامسي نائب رئيس نادي بيراميدز، لفريقه خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وكان الشامسي قد تولى منصب رئيس ومالك بيراميدز قبل أن يتراجع تركي آل شيخ في قراره ويعود مرة أخرى لرئاسة بيراميدز أمس السبت.



اختيارات المحررين رسميًا - باريس سان جيرمان يعلن عن الراعي الجديد كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا

وقال الطويلة في تصريحات صحفية، إن ما تردد حول بيع نادي النجوم لسالم الشامسي، ليس لها صحة وليس هناك نية لحدوث هذا.

وأضاف: "مبدأ البيع لم يكن مطروحًا بالنسبة لي، ولكن في مجال الاستثماء كل الأمور واردة ومن واجبي دراسة العروض المقدمة مع شركائي".

واختتم: "لا توجد مفاوضات مع الشامسي مباشرة في الوقت الحالي، ولكن هناك مفاوضات مع عدة مستثمرين بالفعل للحصول على ملكية نادي النجوم".

إقرأ أيضًا - طبيب الأهلي المصري يكشف حقيقة تجدد إصابة الشناوي

وانتشرت تقارير مؤخرًا حول المفاوضات لشراء النجوم من بعض المستثمرين بعد نجاح تجربة بيراميدز الأخيرة بملكية تركي آل الشيخ.

من هو أفضل لاعب في الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي؟🤔— موقع قول السعودي (@GoalSA) February 23, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس النجوم يكشف حقيقة اقتراب بيع النادي لسالم الشامسي) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس النجوم يكشف حقيقة اقتراب بيع النادي لسالم الشامسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).