وزير الزراعة يوجه انذارا نهائيا الى اصحاب البساتين المهملة

2019/02/24 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الزراعة صالح الحسني، ، إنذارا نهائيا لمنع تجريف

البساتين وتحويلها إلى أراضٍ سكنية، مهددا بمصادرة البساتين المهملة

وتحويل ملكيتها إلى الدولة.وشدد الحسني في بيان لوزارة الزراعة، على ضرورة تفعيل القوانين

النافذة المتعلقة بمنع تجريف الأراضي البساتين والزراعية، وتشديد

الإجراءات من قبل الجهات ذات العلاقة، معتبرا ذلك بمثابة إنذار نهائي

لغرض الحد من تجريفها وتحويلها إلى أراضٍ سكنية وخارج الضوابط

القانونية".وأشار إلى" اعتبار البساتين المهملة التي لم يعتنِ بها أصحابها

"محلولة وتسجل مملوكة للدولة"، مؤكدا أن هذا التوجيه "يعد تبليغا

رسميا للجميع دون الحاجة إلى إجراءات أخرى سواء كان داخل حدود أمانة

بغداد والبلديات أو خارجها".ودعا الحسني، لجان الأراضي والاستيلاء المشكَّلة في المحافظات إلى "حل

البساتين غير مستوفية لشروط العناية بالنخيل وبحسب الضوابط المعدة

لهذا الغرض وتسجيلها باسم وزارة المالية للحد من تدني إنتاجيتها

وإنهاء وجودها".من جانبه أشار الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، إلى أن إزالة

التجاوزات هو "خارج مهام وصلاحيات وزارة الزراعة"، ويقتصر دور الوزارة

وتشكيلاتها على "إقامة الدعاوى القضائية على حالات التجاوز والتي كثرت

دون إيجاد حل لها".وشدد على أن على أمانة بغداد والبلديات والمحافظين ومجالس المحافظات

أخذ دورهم في مجال تطبيق القوانين النافذة وتفعيلها "بقوة القانون

وإزالة التجاوزات وحسب العائدية".

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