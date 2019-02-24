شاهد.. اطلاق ناجح لصاروخ كروز من غواصة غدير الایرانیة

2019/02/24 | 18:14

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قامت غواصة ايرانية من طراز "غدير" وللمرة الاولى، بإطلاق صاروخ كروز

مضاد للسطح دمرت به الهدف المحدد بنجاح في اطار مناورات القوة البحرية

لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.ففي اليوم الثالث من المرحلة النهائية لمناورات "الولاية 97" الجارية

اليوم الاحد قامت غواصة خفيفة من طراز "غدير" باطلاق ناجح لصاروخ كروز

مضاد للسطح.

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