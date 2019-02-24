2019/02/24 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه" صالح بحث مع نظيره السويدي ستيفان لوفين العلاقات بين البلدين وآفاق تطورها وتعزيزها، فضلاً عن مساهمة الشركات السويدية في اعمار العراق والاستثمار في المجالات الاقتصادية والكهرباء والنفط".وأضاف" كما اكد صالح خلال لقائه نظيره الفنلندي يوها سيبيلا على ضرورة استثمار الشركات الفنلندية في تطوير قطاعات النفط والطاقة والصناعة في العراق، ومساهمتها في اعمار المناطق المتضررة من الإرهاب".من جهته اكد سيبيلا دعم بلاده لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب العراقي والعمل على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.وتابع البيان ان" رئيس الجمهورية شدد خلال استقباله نظيريه النمساوي سباستيان كورز على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والنمسا في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين"، شاكراً" دول الاتحاد الاوربي لما قدمته من مساعدة للعراق في حربه ضد تنظيم داعش"، مثمناً" دور النمسا في تقديم العون للنازحين والمهجرين".من جانبه جدد كروز دعم بلاده لاستقرار العراق، مؤكداً الحرص على مساهمة الشركات النمساوية في تطوير القطاعات الصناعية والاستثمارية فيه.وأشار البيان الى ان" رئيس الجمهورية استقبل ايضاً في مقر اقامته بشرم الشيخ اليوم الاحد، رئيس جمهورية الصومال محمد عبد الله محمد وجرى خلال اللقاء، الذي حضره وزراء الخارجية والتجارة والثقافة، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة لتطويرها، فضلاً عن مناقشة توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة".كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، وتوحيد المواقف ازاء القضايا والاحداث التي تشهدها الساحتين العربية والدولية.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يبحث مع نظرائه السويدي والنمساوي والفنلندي والصومالي تعزيز الاستثمار الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يبحث مع نظرائه السويدي والنمساوي والفنلندي والصومالي تعزيز الاستثمار الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).