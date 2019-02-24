سهل نينوى يحتفل باليوم العالمي للغة الأم بعد أن كان محروما من تعلّم اللغة السريانية في الأنظمة السابقة.

2019/02/24 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ جميل الجميل إيمانا باللغة الأم وتعزيز وجودها وإعادة مداولتها احتفل مركز مار يعقوب السروجي لمحو الامية باللغة السريانية عصر باليوم العالمي للغة الام ((اللغة السريانية )) وبحضور العلامة الخور اسقف الدكتور بهنام سوني والاب الربان يعقوب باباوي رئيس دير الصليب في سوريا ومدير كلية مار افرام السرياني للفلسفة واللاهوت في معرة صيدنايا […]

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