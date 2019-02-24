2019/02/24 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي ،الاحد، عن عدم وجود أي اتفاقية إستراتيجية بين أمريكا والعراق بشأن بناء قواعد عسكرية في البلاد.وقال الاعاجيبي انه”اثيرت هناك ردود أفعال كثيرة بشأن تواجد القوات الأمريكية وبناء قواعد داخل الاراضي العراقية حيث تم الاستفسار من قبل اعضاء لجنة الامن والدفاع النيابية كما تم عقد لقاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن النيابية: عدم وجود أي اتفاقية إستراتيجية بين أمريكا والعراق بشأن بناء قواعد عسكرية alansaar.

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