2019/02/24 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ،الأحد، ان طائرة الـ”كاميكازي” الروسية الانتحارية بدون طيار لديها كل الإمكانيات لإحداث ثورة في الصناعات العسكرية.وقالت الصحيفة أنه “على الرغم من حقيقة أنه لم يتم ملاحظة الطائرة الصغيرة خلال معرض آيدكس بسبب الدبابات والمركبات المدرعة والطائرات المقاتلة، إلا أنه لديها نفس الإمكانية لتغيير طابع الحرب مثل نسيبها الرشاش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “واشنطن بوست”: الطائرات الروسية لديها كل الإمكانيات لإحداث ثورة في الصناعات العسكرية alansaar.

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