استبعاد لاعبين واستدعاء آخرين للقائمة النهائية لمنتخب العراق بالشاطئية

2019/02/24 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يختتم منتخبنا الوطني بكرة القدم الشاطئية تحضيراته للبطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بمواجهة نظيره الصيني وديا في الثالث من شهر آذار المقبل في تايلاند، البلد المضيف للبطولة، قبل الدخول في منافسات المجموعة الرابعة مع ايران وعمان.

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