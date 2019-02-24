وقفة احتجاجية للمفتشين العموميين في العراق بسبب أمانة بغداد

2019/02/24 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم أعضاء مكاتب المفتشين العموميين في العراق، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية منددة لما وصفوه بالهجمات الإعلامية التسقيطية بحق مفتش عام أمانة بغداد.

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