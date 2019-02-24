الاستخبارات: ضبط مخبأ للعبوات الناسفة بداخله 265 عبوة

2019/02/24 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد، عن تمكنها من الوصول إلى مخبأ للعبوات الناسفة وتضبط بداخله 265 عبوة مختلفة الأنواع والأحجام.

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