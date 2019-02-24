صاروخ يمني يوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان

2019/02/24 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت القوة الصاروخية اليمنية صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 P على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في معسكر البقع قبالة نجران .وأكد مصدر في القوة الصاروخية

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