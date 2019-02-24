البصرة.. العيداني يوجه بتبديل مدراء البلديات في الاقضية والنواحي

2019/02/24 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ البصرة اسعد العيداني،اليوم الاحد، بتبديل مدراء البلديات في الاقضية والنواحي بالمحافظة.وقال العيداني في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، ان"قرار تبديل مدراء بلديات

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