2019/02/24 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في بيان أوردته رئاسة الجمهورية، وتلقت " الغدير " نسخة منه، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، بحث عصر اليوم في مقر اقامته بشرم الشيخ، مع رئيس وزراء التشيك اندريه بابيش، الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".وأكد صالح، وفقاً للبيان، على أهمية "تعزيز علاقات التعاون بين العراق والتشيك وسبل تمتينها بما يرسخ اواصر الصداقة بين الشعبين".وأعرب رئيس الجمهورية، عن حرص العراق وتطلعه إلى "إعادة اعمار المدن المتضررة"، لافتاً إلى "أهمية مشاركة التشيك ومساهمتها في مشاريع تطوير البنى التحتية والتنمية الاقتصاديةانتهى ع.س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يبحث مع رئيس وزراء التشيك العلاقات الثنائية بين البلدين ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يبحث مع رئيس وزراء التشيك العلاقات الثنائية بين البلدين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).