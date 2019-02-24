بالوثيقة .. مجلس واسط يتقدم بشكوى الى رئاسة الادعاء العام بحق محافظ تصريف الأعمال

2019/02/24 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم مجلس محافظة واسط بشكوى الى رئاسة الادعاء العام بحق محافظ تصريف الأعمال محمد جميل عودة لاتخاذه قرارات تخالف النظام الداخلي للمجلس والقوانين النافذة والمصلحة العامة.

وجاء في وثيقة للمجلس، "قام المومأ اليه بمنح عطلة ليومي الأحد والاثنين 17-18/2/2019 للملاكات التربوية لوجود إضراب للكوادر التدريسية خالف أحكام قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2018 المعدل الذي حدد صلاحيات المحافظ بشكل واضح والتي ليس بينها منح العطل وأن هذا التصرف قد حول موقف التظاهر من حق ديمقراطي الى رد فعل يؤثر على المصلحة العامة وسير الدوام الرسمي للمدة أعلاه وإضراره بمصلحة أبنائنا الطلبة من الجانب التعليمي وخطة الدراسة".وأوضحت الوثيقة، إن التصرف أعلاه يعد خرقا للصلاحيات القانونية بمجلس الوزراء المتمثلة بإعلان العطل الرسمية إضافة الى التجاوزات على الصلاحيات التشريعية لمجلس المحافظة واختصاصاته المتمثلة برسم السياسة العامة للمحافظة في كافة المجالات إضافة الى أن تصريف الأمور اليومية يعني الالتزام بالأمور الإدارية البسيطة جدا".وبحسب الوثيقة التي خاطبت الادعاء العام، فإنه "بالنظر لما يمثله هذا التصرف من مخالفة للنظام العام ويلحق الضرر بالمصلحة العامة يرجى تفضلكم باتخاذ بالإجراءات القانونية بحقه وإعلامنا".انتهى.ص.هـ.ح.

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