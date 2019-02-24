بومبيو: أيام مادورو معدودة

2019/02/24 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن ثقته، الأحد، بأنّ “أيام” رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو “معدودة”، وسط الأزمة المتعلّقة بالمساعدات الإنسانية.

وصرّح بومبيو، لشبكة “سي إن إن”، بأنّ “التوقّعات صعبة، وتحديد الأيام صعب، وأنا واثق من أنّ الشعب الفنزويلي سيضمن أن تكون أيام مادورو معدودة”.

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