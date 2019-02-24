صور.. فرقة العباس القتالية تستكمل تطهير الصحراء الغربية

2019/02/24 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكملت فرقة العباس القتالية، الأحد، الصفحة الأولى من عمليتها الكبرى التي انطلقت فجر اليوم لتطهير الصحراء الغربية من خلايا الإرهاب.وقال المشرف العام على الفرقة الشيخ ميثم الزيدي، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (24 شباط 2019)، إن “قوات الفرقة وبفترة قياسية أكملت تطهير 500 كم من تلك الصحراء، واعتمدت على […]

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