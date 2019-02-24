إيران تختبر صاروخا مضادا للسفن من غواصة

2019/02/24 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام إيرانية إن الجيش الإيراني اختبر للمرة الأولى صاروخا مضادا للسفن يطلق من غواصة، جاء ذلك في اليوم الثالث والأخير

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