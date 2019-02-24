2019/02/24 | 18:34

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انطلاق القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ قناة الغد.

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