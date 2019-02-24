الأردن: الإفراج عن الشيخ سلهب ومدير أوقاف القدس

2019/02/24 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس فضيلة الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير أوقاف القدس الدكتور ناجح بكيرات، اللذين تم اعتقالهما اليوم الأحد.

وأوضحت غنيمات، في بيان صدر عن الحكومة الأردنية، أن الاتصالات والجهود التي قامت بها الحكومة منذ صباح اليوم أسفرت عن إفراج السلطات الإسرائيلية عن فضيلة الشيخ سلهب والدكتور بكيرات وعن موظفي الأوقاف الذين تم اعتقالهم على مدى الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن المملكة ستستمر في بذل أقصى الجهود للدفاع عن القدس ومقدساتها، والتصدي لكل الانتهاكات الإسرائيلية المرفوضة والمُدانة.

ونبهت إلى ضرورة احترام إسرائيل لسلطة دائرة الأوقاف، الجهة الحصرية صاحبة الاختصاص في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بموجب القانون الدولي.

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