2019/02/24 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

قال

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن بإمكان كوريا الشمالية أن تصبح ”قوة اقتصادية

عظمى“ في حال تخلّت عن ترسانتها النووية.

ويأتي

ذلك قبل أيام من القمة المرتقبة بين الزعيمين.

وفي

سلسلة تغريدات، عشية توجهه إلى القمة التي تُعقد هذا الأسبوع في ”هانوي“، أشاد ترامب

بالصين وروسيا لتشديدهما العقوبات على كوريا الشمالية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يرتبط

بـ“علاقة عظيمة مع الزعيم كيم“.

وأضاف

أن ”الزعيم كيم يدرك، وربما أفضل من أي شخص آخر، أنه بدون الأسلحة النووية، يمكن لبلاده

أن تصبح وبسرعة واحدة من القوى الاقتصادية الكبرى في أي مكان من العالم بسبب موقعها

وشعبها، كما أنها تمتلك مقومات للنمو السريع أكثر من أي دولة أخرى“.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

20

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: كوريا الشمالية يمكن أن تصبح “قوة اقتصادية عظمى”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: كوريا الشمالية يمكن أن تصبح “قوة اقتصادية عظمى”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).