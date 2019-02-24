شرطة بابل تعلن اعتقال عدد من المطلوبين بينهم متهم بالإرهاب

2019/02/24 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بابل

أعلنت

قيادة شرطة بابل، الاحد، اعتقال متهم بقضايا “الارهاب” وآخرين بالقتل العمد

وتزييف عملة نقدية في نقطتي تفتيش امنية شمالي المحافظة.

وذكر

المتحدث الاعلامي باسم القيادة العقيد عادل الحسيني في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، إن “قوة من فوج طوارئ شرطة بابل الرابع في سيطرة الـ

(77) بناحية الاسكندرية شمالي المحافظة تمكنت من اعتقال مطلوبين وفق المادة (4 ارهاب)

والمادة (406) قتل عمد، فيما القت مفارز سيطرة الشهيد سلام شنون بناحية النيل شمالي

الحلة القبض على متهم بجريمة تزييف عملة نقدية”.

واضاف

الحسيني، ان “العمليتين نفذتا بالاشتراك والتعاون مع مفارز الاستخبارات وجهاز

الأمن الوطني ومن خلال التفتيش الدقيق للاشخاص والعجلات المارة عبرهما، بعد مطابقة

بياناتهم الثبوتية مع الحواسيب الامنية”.

وأكد

المتحدث الاعلامي، ان “جميع المعتقلين جرى احالتهم الى جهات الطلب المختصة لاستكمال

باقي الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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