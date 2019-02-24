2019/02/24 | 18:39

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اياد علاوي يحذر من ظهور الجيل الثالث من الإرهاب – فيديو

حذر علاوي من ظهور الجيل الثالث من الإرهاب، لافتا في الوقت نفسه إلى ان العراق لا يزال يعيش حالة من الفوضى.

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