بالفيديو.. حادث سير على جسر وسط البصرة

2019/02/24 | 18:40

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بغداد اليوم _ البصرة

وثق مقطع مصور وقوع حادث سير، اليوم الاحد، على جسر وسط محافظة البصرة.

وأظهر المقطع، تصادم 4 سي...





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