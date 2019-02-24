2019/02/24 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وأظهر المقطع، تصادم 4 سي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. حادث سير على جسر وسط البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ البصرة
وثق مقطع مصور وقوع حادث سير، اليوم الاحد، على جسر وسط محافظة البصرة.
وأظهر المقطع، تصادم 4 سي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. حادث سير على جسر وسط البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو.. حادث سير على جسر وسط البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).