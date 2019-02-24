حقوقية ايزيدية تدعو عبر “ايزيدي 24” المتضررين من داعش إلى تحريك دعاوى قانونية ضد التنظيم

2019/02/24 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ دهوك دعت الحقوقية الايزيدية سراب الياس ضحايا داعش و أهاليهم إلى تحريك دعاوي قانونية ضد عناصر داعش الإرهابي في المحاكم المختصة.و قالت الياس في حديث ل”ايزيدي 24″ أنه على جميع الناجين والناجيات وعوائل الضحايا الايزيديين تقديم شكاوى قانونية ضد داعش وعناصره خاصة انه بدء في عده التنازلي وهناك عناصر كثيرة من […]

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