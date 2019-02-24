مجموعة الزمالك - جور ماهيا يتصدر بالانتصار على نصر حسين داي

2019/02/24 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر حقق فريق نادي جور ماهيا الكيني، الفوز على ضيفه نصر حسين داي، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.الشوط الأول شهد أفضلية لفريق نصر حسين داي، الذي أتيحت له العديد من الفرص للتسجيل، ولكن لم يستغلها لاعبوه بالشكل الأمثل.

سجل الهدف الأول لفريق جور ماهيا اللاعب فرانسيس كاهاتا في الدقيقة 84 من زمن المباراة، ليعلن تقدم الفريق الكيني.

محمود علاء خارج مواجهة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي اليوم بسبب عدم تماثله للشفاء حتى الآن من إصابة العضلة الضامة ✖️ pic.twitter.com/3ggBOGkL1c— جول مصر (@goaleg) February 24, 2019وحصل اللاعب شمس الدين حراج، على البطاقة الصفراء الثانية والكارت الأحمر، بالدقيقة 85 من زمن المباراة، ليغادر المباراة، ويستكمل الفريق الجزائري المباراة بعشرة لاعبين.



اختيارات المحررين رسميًا - باريس سان جيرمان يعلن عن الراعي الجديد كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا

وتمكن جاك تويسينجي من تسجيل الهدف الثاني لفريق جور ماهيا في الدقيقة 88 من زمن المباراة، ليقود فريقه لانتصار مهم على نصر حسين داي.

جور ماهيا يتصدر المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، ونصر حسين داي في المركز الثاني بأربع نقاط، ثم بيترو أتليتكو الأنجولي ثالثًا بثلاث نقاط، والزمالك يتذيل المجموعة بنقطة واحدة.





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