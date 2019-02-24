2019/02/24 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tQ3Yp3I8XM8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوضع الأمني || تنامي حركة عصابات "داعش" أمام يقظة القوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الوضع الأمني || تنامي حركة عصابات "داعش" أمام يقظة القوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).